O Liverpool desperdiçou a primeira oportunidade de se garantir direto às oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, com escalação repleta de reservas, os comandados de Jürgen Klopp perderam do Toulouse, por 3 a 2, no Estádio Municipal de Toulouse. Um triunfo daria a vaga sem necessidade de passar pelos playoffs com um terceiro colocado da Liga dos Campeões.