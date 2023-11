O goleiro brasileiro Alisson e o atacante português Diogo Jota, do Liverpool, se lesionaram no empate em 1 a 1 com o Manchester City no último fim de semana, pelo Campeonato Inglês, e estão fora dos próximos jogos da equipe, informou nesta quarta-feira (29) o técnico dos 'Reds', o alemão Jürgen Klopp.