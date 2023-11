Yeferson Soteldo não viajou para Goiânia com os demais companheiros de Santos na noite desta terça-feira e será desfalque no duelo de quinta, com o Goiás, marcado para as 19 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante venezuelano ficou no litoral paulista por causa de um edema muscular no adutor da coxa esquerda, constatado após a realização de exames de imagem, horas antes da viagem.