O meia Jude Bellingham, grande destaque da atual temporada do futebol europeu, foi cortado da seleção inglesa por causa da lesão no ombro que o fez desfalcar o Real Madrid nos últimos dois jogos. O técnico Gareth Southgate havia convocado o jovem jogador de 20 anos por ter esperança de que ele se reabilitaria a tempo de disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Eurocopa, entre esta e a próxima semana, mas, após se apresentar à seleção no CT de St. George's Park, nesta segunda-feira, foi constatado o contrário.