Depois de uma primeira sessão com 10 novatos, entre eles o brasileiro Felipe Drugovich, que ficou em segundo lugar, os pilotos titulares reassumiram seus carros e foram para a pista no Circuito de Yas Marina para o segundo treino livre do GP de Abu Dabi, o último da atual temporada da Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, cravou uma volta de 1min24s809 como a mais rápida do dia, à frente de Lando Norris, da McLaren, e do campeão Max Verstappen, da Red Bull, segundo e terceiro colocados, respectivamente.