Durou pouco o retorno de Laura Pigossi às quadras de tênis do Chile. Depois de fazer 2 a 1 na estreia do WTA 125 de Colina, a campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no mês passado, se despediu na segunda rodada, ao cair, de virada, diante da americana Elizabeth Mandlik, por 3/6, 6/4 e 6/0.