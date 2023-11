O goleiro brasileiro Alisson e o atacante português Diogo Jota serão desfalques do Liverpool no duelo com o LASK, da Áustria, marcado para as 17 horas desta quinta-feira, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga Europa. As baixas foram confirmadas pelo técnico Jürgen Klopp durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira. De acordo com ele, a situação de Alisson não é grave e preocupa menos que a de Jota, mas deve tirá-lo de pelo menos três partidas.