O Bayern de Munique continua se revezando com o Bayer Leverkusen no topo do Campeonato Alemão. Como não vêm jogando no mesmo dia, as equipes se alternam no primeiro lugar. Nesta sexta-feira, na abertura da 12ª rodada, o time bávaro contou com um gol do artilheiro Kane para bater o Colônia, por 1 a 0, no Rhein Energy Stadion, em Colônia, e subir para o topo com 32 pontos. O torcedor agora terá de torcer por revés do rival na casa do Werder Bremen, neste sábado.