Numa tarde decisiva, pela 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude e Ponte Preta ficaram no empate sem gols, por 0 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e perderam a chance de confirmar matematicamente seus objetivos. Enquanto o time gaúcho terá que lutar pelo acesso na última rodada, os paulistas irão atrás da manutenção de vaga na Série B em 2024. Mas ambos seguem dependendo apenas de si.