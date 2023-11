Julio Baptista foi demitido nesta terça-feira do cargo de treinador do time B do Real Valladolid, clube espanhol do qual Ronaldo Nazário é acionista majoritário, após criticar publicamente a gestão e a comissão técnica do time A. O ex-meio-campista, que jogou com o Fenômeno no Real Madrid e na seleção brasileira, externou sua insatisfação com o procedimento frequente de levar jogadores da equipe B para treinar com a equipe principal, comandada pelo uruguaio Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro, outro clube que tem Ronaldo como dono.