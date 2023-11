Aposta da base tricolor, o meia William Gomes, de apenas 17 anos, foi relacionado para um jogo do time profissional pela primeira vez e ficou no banco de reservas durante o empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo. A presença da jovem promessa gerou expectativa na torcida são-paulina, mas o técnico Dorival Júnior acabou não o acionado. Embora a tendência seja que o garoto comece a ganhar chances, principalmente na próxima temporada, o treinador não quer queimar etapas, nem com William, nem com nenhum outro jovem, como o atacante Caio Matheus, de 19 anos, que também foi relacionado.