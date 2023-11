O primeiro gol ninguém esquece. E com Moscardo não será diferente. O volante marcou o primeiro gol como profissional, nesta terça-feira, em São Januário, na vitória do Corinthians, por 4 a 2, sobre o Vasco, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta de 18 anos, que interessa ao Chelsea e ao Paris Saint-Germain, comentou sobre a alegria pelo feito.