A lista de convocados de Fernando Diniz para os jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, foi considerada a mais ousada desde que o treinador do Fluminense assumiu o comando interino da equipe. O técnico abriu mão de jogadores experimentados com a camisa do Brasil, como o zagueiro Thiago Silva, e chamou uma série de atletas que despontam no País e na Europa, mas que ainda não são facilmente reconhecidos pelo público brasileiro.