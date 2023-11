A atual série de sete jogos sem derrota, com quatro empates e três vitórias, deu mais confiança ao Santos, mas não serviu para afastar de vez o risco de rebaixamento no Brasileirão. Com 43 pontos, a dois do Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o time do litoral paulista se prepara para buscar uma nota de corte maior do que a das edições anteriores do campeonato, conforme destacou o goleiro João Paulo.