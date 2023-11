Apesar de estar recuperado de um problema gástrico, o meia James Rodríguez desfalcará o São Paulo no clássico com o Santos deste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O colombiano sentiu um desconforto no adutor esquerdo antes do treino deste sábado e acabou sendo vetado pelo departamento médico do clube, que confirmou também a ausência de Alexandre Pato, com um trauma no pé direito.