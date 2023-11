Sem poder contar com Lucas Moura, Calleri e Rodrigo Nestor, todos machucados, o técnico Dorival Júnior ganhou mais um problema de última hora para o jogo com o Red Bull Bragantino, às 20 horas, desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos. O colombiano James Rodriguez, com problemas intestinais, foi cortado e deverá ser substituído por Luciano.