Dorival Júnior não pretende antecipar as férias no São Paulo. Desta forma, a equipe deve jogar com uma formação forte diante do Cuiabá, neste domingo, às 18h30, no Morumbi. O treinador teve reforço nas atividades desta sexta-feira com o trio de convocados para a Data Fifa de volta: o venezuelano Ferraresi, o equatoriano Arboleda e o colombiano James Rodríguez treinaram normalmente.