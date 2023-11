Em duelo fundamental contra o rebaixamento, o Ituano quebrou um jejum de 10 jogos sem vencer ao superar o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória deste sábado fez o time paulista ganhar um respiro e encaminhar sua permanência. Mário Sérgio e Eduardo Person, ambos no primeiro tempo, foram os autores dos gols. Ytalo descontou para os maranhenses.