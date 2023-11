Atual campeã, a Itália garantiu o direito de defender o título na fase final da Eurocopa-2024 ao empatar sem gols com a Ucrânia nesta segunda-feira, na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha. Com o resultado, os italianos terminaram em segundo lugar no Grupo C, com 14 pontos. Os ucranianos terminaram com os mesmos 14, mas perderam a vaga pelos critérios de desempate.