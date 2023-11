A Inter de Milão continua soberana no futebol italiano. Neste sábado, a equipe de Simone Inzaghi visitou a sempre dura Atalanta e conseguiu somar uma grande vitória por 2 a 1, acabando com série invicta da rival no Gewiss Stadium, em Bérgamo, e mantendo a liderança isolada após 11 rodadas.