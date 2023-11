Depois de estar perdendo por 3 a 0, a já classificada Inter de Milão buscou um empate em 3 a 3 com o Benfica nesta quarta-feira (29), em Lisboa, e vai disputar a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões na última rodada em um confronto direto com a Real Sociedad, também garantida nas oitavas de final, que em jogo simultâneo empatou em 0 a 0 com o RB Salzburg.