A vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no domingo, deu ao Atlético-MG altas doses de confiança para continuar sonhando com o título brasileiro. Para não perder tal esperança, é preciso vencer o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, missão que o meio-campista Igor Gomes considera dura, mas completamente possível, ainda mais sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, a quem não poupa elogios.