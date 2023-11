Para quem imaginava equilíbrio e grande disputa, a tão aguardada final do WTA finals entre as invictas Iga Swiatek e Jessica Pegula não deu graça. De maneira arrasadora, a polonesa de 22 anos massacrou a americana com 6/1 e 6/0 em Cancún, em somente 56 minutos, para levar o título e fechar o ano de volta ao topo do ranking.