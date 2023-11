Reagindo no segundo turno, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1, nesta quarta-feira, e dormirá no G-4 do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Fortaleza na Arena MRV teve a assinatura da dupla Hulk e Paulinho. Os atacantes brilharam, com Paulinho marcando duas vezes e Hulk, com um gol, de pênalti, e uma assistência.