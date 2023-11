O Atlético-MG continua na busca por uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. Neste domingo, na Arena MRV, contou de novo com a ajuda do seu atacante Hulk, que com um gol e uma assistência, fez a diferença na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time ainda atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Igor Rabello.