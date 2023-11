Hugo Calderano é tricampeão pan-americano. O principal mesa-tenista do País confirmou seu favoritismo em Santiago ao superar o cubano Andy Pereira Diez, na decisão, de maneira arrasadora, com 4 a 0 nesta quarta-feira, parciais de 11/3, 11/8, 11/5 e 11/4, repetindo placar contra o rival na Olimpíada de 2016, no Rio. O Brasil ainda subiu no pódio no feminino, com Bruna Takahashi garantindo sua terceira prata na competição chilena.