Hernán Crespo será o treinador do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Conforme anunciado pelo clube nesta quarta-feira, o argentino de 48 anos é esperado no país nos próximos dias para assinar contrato e iniciar o novo trabalho. Ele chega para substituir o holandês Alfred Schreuder, ex-Ajax, que deixou o comando em comum acordo com a diretoria, poucas horas antes do anúncio do novo técnico.