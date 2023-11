Comandado pelo faro de gol do centroavante Harry Kane, que balançou a rede três vezes, Bayern conseguiu um importante resultado neste sábado, ao golear o Borussia Dortmund fora de casa por 4 a 0, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Alemão. O triunfo coloca a equipe de Munique na segunda colocação, dois pontos atrás do Bayer Leverkusen (28 a 26)