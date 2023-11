Apesar da festa da torcida brasileira e do carinho dos fãs, Lewis Hamilton saiu desanimado do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo. O piloto inglês ficou mais uma vez incomodado com o fraco rendimento de sua Mercedes. E disse que quer "esquecer" o que aconteceu na pista nos três dias do evento realizado no Autódromo de Interlagos.