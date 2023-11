Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1, acertou em agosto deste ano sua renovação contratual com a Mercedes, até dezembro de 2025. Mesmo assim, com a novela sobre sua extensão de vínculo com a construtora encerrada, os rumores sobre o futuro de sua carreira continuam em alta. Nesta quinta-feira, 23, às vésperas do GP de Abu Dhabi, última etapa da categoria, Hamilton desmentiu o chefe da Red Bull Racing, Christian Horner, e afirmou que nunca procurou a equipe austríaca sobre uma possível transferência.