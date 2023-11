Erling Haaland torceu o tornozelo durante a vitória por 2 a 0 da Noruega em amistoso contra as Ilhas Faroé, quinta-feira, e pode ter agravado um problema que já havia sentido jogando pelo Manchester City contra o Bournemouth, no início do mês. Depois da partida, o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, disse que o tornozelo do artilheiro está "um pouco vulnerável", mas não vê motivos para maiores preocupações.