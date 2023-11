O atacante Haaland foi cortado da seleção norueguesa neste sábado por causa de uma lesão sofrida no tornozelo em amistoso da última quinta-feira diante das Ilhas Faroe. A Federação Norueguesa de futebol (NFF) informou a dispensa do jogador em comunicado no seu site. A lesão preocupa a comissão técnica do Manchester City que pode ficar sem o seu centroavante para encarar o Liverpool.