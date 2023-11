Prestes a disputar o Mundial de Clubes, com o elenco desgastado pela maratona de jogos e com desfalques por lesão, Pep Guardiola tinha tudo para disputar um "amistoso" com o RB Leipzig nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. Ambos estão garantidos nas oitavas, mas o treinador espanhol prega respeito do Manchester City ao rival e ao jogo na busca pela primeira colocação do Grupo G que garantirá o mando de volta nos mata-matas.