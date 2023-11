O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que o atacante Erling Haaland será avaliado antes do confronto com o Young Boys, da Suíça, pela Liga dos Campeões. O norueguês foi substituído no intervalo no sábado, com problemas no tornozelo, quando o City goleou o Bournemouth por 6 a 1 pelo Campeonato Inglês.