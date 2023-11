Sem marcar gols há quatro jogos, o Guarani ligou o sinal de alerta nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Umberto Louzer vem fazendo trabalhos específicos de finalização, outras simulações de jogadas ofensivas. Nesta quarta-feira, o treino ainda teve participação do meia Régis, enquanto o atacante Bruno José continua no departamento médico.