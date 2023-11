O Guarani deu adeus ao sonho do acesso na tarde deste domingo, ao perder para o ABC, por 3 a 2, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maycon Douglas, Iago Teles, Welliton, Alex Silva (contra) e Anderson Cordeiro marcaram os gols da partida.