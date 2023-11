Apesar do Guarani ainda entrar em campo neste sábado, contra o Atlético-GO, fora de casa, em Goiânia, às 17h, para cumprir tabela na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já que não tem mais chances de acesso, o planejamento para a temporada de 2024 e a reformulação no elenco já tiveram início.