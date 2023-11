O Guarani vem fazendo um forte trabalho intensivo para contar com o atacante Bruno José no confronto direto contra o Criciúma, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante sofre com uma lesão no pé esquerdo, sofrido na partida contra o Vila Nova, ainda na 31ª rodada, e vem jogando no sacrifício.