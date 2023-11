Os pilotos da Fórmula 1 podem encarar chuva ao longo desta sexta-feira, o primeiro dia de movimentação na pista do Autódromo de Interlagos, no GP de São Paulo. A previsão de mau tempo, algo comum na corrida brasileira, deve se restringir a sexta, quando haverá o único treino livre do fim de semana e a sessão classificatória para a prova de domingo.