Sem chances de acesso na última rodada, o Guarani vive um dilema para escalar os 11 titulares. Pensando em atuar contra o Atlético-GO, em Goiânia (GO), com o time misto, o técnico Umberto Louzer ganhou mais um desfalque para sábado, para a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Goleiro reserva, Douglas Borges passou por uma cirurgia de apendicite e não atua mais pelo time paulista na temporada.