Goleiro e um dos mais experientes do elenco, Pegorari pede que o Guarani tenha a cabeça no lugar nos dois últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Após frequentar o G-4 - grupo de acesso -, o time de Campinas vive um jejum de seis jogos, que fez com que saísse da briga e caísse para o nono lugar na tabela, com 57 pontos, a quatro do Atlético-GO.