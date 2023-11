O Goiás ganhou um fôlego na briga contra o rebaixamento no Brasileirão ao desencantar após quatro jogos sem vitórias. Em duelo direto entre dois times da zona de queda, neste domingo, o time goiano venceu por 1 a 0 o Coritiba, fora de casa, no estádio Couto Pereira. Raphael Guzzo, no segundo tempo, marcou o único gol da partida válida pela 32ª rodada.