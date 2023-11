O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro, tentou invadir a sala do VAR durante o jogo contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Imagens registraram o momento em que o corintiano fura o bloqueio de seguranças da Arena do Grêmio e tenta abrir a porta da sala.