Apesar de ter sido convocado por Fernando Diniz para defender a seleção brasileira na semana que vem, o atacante Gabriel Jesus, desfalque do Arsenal nas últimas três partidas por causa de uma lesão muscular, ainda não está pronto para voltar a jogar. "Gabi ainda não está em forma", disse o técnico Mikel Arteta, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, ao ser questionado sobre a condição do atacante brasileiro, que não estará em campo nesta quarta, no duelo com o Sevilla, às 17 horas, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.