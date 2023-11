Gabigol não vem passando por sua melhor fase no Flamengo. O atacante, um dos maiores ídolos do clube, perdeu espaço no time titular desde a chegada do técnico Tite e vem tendo poucos minutos em campo. No empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, entrou na parte final do segundo tempo e acabou sendo expulso após atrito com o zagueiro Nino, que também recebeu o cartão vermelho.