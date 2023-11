Julio Furch precisou de poucos minutos em campo para balançar a rede na reta final do duelo com o Goiás, quinta-feira, e dar ao Santos uma vitória por 1 a 0, fora de casa, resultado importantíssimo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Embora tenha ficado oito jogos sem marcar, o experiente argentino de 34 anos tem aparecido em momentos decisivos e foi essencial para que o clube santista chegasse às cinco rodadas finais com boa expectativa de permanência na primeira divisão.