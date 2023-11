O Santos não foi brilhante, longe disso, mas voltará de Goiânia com uma importante vitória em confronto direto com o Goiás, ganhando um bom respiro na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Em jogo de baixo nível técnico na Serrinha, Furch precisou de somente três minutos em campo para definir o 1 a 0. O argentino entrou aos 38 do segundo tempo e saiu como herói dos paulistas, que superaram o rival Corinthians na tabela.