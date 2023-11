A 13ª rodada do Campeonato Inglês terminou nesta segunda-feira, com uma vitória por 3 a 2 do Fulham sobre o Wolverhampton, no estádio Craven Cottage, em Londres, onde mais da metade dos gols foram marcados de pênalti. Dois deles foram convertidos por Willian, ex-Corinthians, para o lado londrino, que também foi às redes com Iwobi. A outra penalidade originou o segundo gol dos Wolves, marcado por Hwang Hee-Chan, após Matheus Cunha, presente em convocações recentes da seleção, marcar o primeiro.