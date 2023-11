O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense e diretor de planejamento do clube,campeão da Libertadores, sofreu um assalto à mão armada quando voltava para casa, na madrugada de quinta-feira, em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio. O ex-jogador chegava de uma confraternização no Maracanã após a vitória do tricolor carioca sobre o São Paulo, por 1 a 0, pelo Brasileirão.