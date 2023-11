A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira, em sorteio realizado no Auditório Ibirapuera, os grupos do Campeonato Paulista de 2024. A competição se inicia no dia 21 de janeiro, ainda sem duelo definido, e se encerra no dia 7 de abril, com a grande decisão. O Campeonato Paulista, desde 2023, também garante cinco vagas à Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave do Paulistão. A cerimônia contou com a presença de dirigentes e atletas dos 16 clubes na disputa e colocou os comandados de Mano Menezes no caminho do Red Bull Bragantino, de quem perderam três vezes no ano.